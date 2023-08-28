Стилистка назвала самые модные цвета на осень

Российская стилистка Ольга Ким назвала самые модные цвета на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Sport24.

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В грядущем сезоне будут преобладать классические тона. Так, по мнению эксперта, стоит присмотреться к бордовому цвету, который можно комбинировать с бежевым.

«С осенью сочетается бордовый цвет, поэтому если вы выберите для своего гардероба пальто оттенков красного вина — например, марсала или бургундский, — то это будет отлично», — объяснила Ким.

При этом специалистка заявила, что осенью большую популярность обретет желтый цвет, который подходит не всем.

«Лучше всего он подходит людям со смуглой кожей и яркой внешностью. Желтый можно комбинировать с оранжевым, фиолетовым и черным», — заключила собеседница издания.