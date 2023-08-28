4 неожиданных сочетания цветов в одежде
Есть сочетания цветов, которые принято считать классическими. Их можно часто встретить в различных гардеробах.
Однако есть и те оттенки, которые менее очевидны в сочетаниях, но вместе они хорошо смотрятся, пишет thevoicemag.ru
Дизайнер одежды Раэль Коэн отметил, что следует обратиться к цветовому кругу, чтобы понять, будут ли хорошо смотреться два оттенка вместе.
Цвета, находящиеся на противоположных концах, комплементарны, а значит, они сохранят гармоничный контраст.
Коэн добавил, что нет жёстких правил, поэтому стоит обратиться к творчеству и получать удовольствие от цвета.
Мятно-зеленый и розово-бежевый оттенки вместе выглядят изысканно и подходят для любого времени года.
Ярко-жёлтый и лавандовый тоже хорошо сочетаются. Оранжевый и ярко-розовый не имеют между собой яркого контраста, но эстетически приятно смотрятся друг с другом.
Стилист Рози Манджаротти считает, что хорошо вместе будут смотреться также бирюзовый и песочный.