4 неожиданных сочетания цветов в одежде

Есть сочетания цветов, которые принято считать классическими. Их можно часто встретить в различных гардеробах.

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Однако есть и те оттенки, которые менее очевидны в сочетаниях, но вместе они хорошо смотрятся, пишет thevoicemag.ru

Дизайнер одежды Раэль Коэн отметил, что следует обратиться к цветовому кругу, чтобы понять, будут ли хорошо смотреться два оттенка вместе.

Цвета, находящиеся на противоположных концах, комплементарны, а значит, они сохранят гармоничный контраст.

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Коэн добавил, что нет жёстких правил, поэтому стоит обратиться к творчеству и получать удовольствие от цвета.

Мятно-зеленый и розово-бежевый оттенки вместе выглядят изысканно и подходят для любого времени года.

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Ярко-жёлтый и лавандовый тоже хорошо сочетаются. Оранжевый и ярко-розовый не имеют между собой яркого контраста, но эстетически приятно смотрятся друг с другом.

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Стилист Рози Манджаротти считает, что хорошо вместе будут смотреться также бирюзовый и песочный.