Стилист назвал трендовую обувь на осень

«Традиционно это обувь с одним ремешком, но если говорить о самых популярных моделях, то чем больше ремешков, тем лучше. Мне, кстати, тоже нравится. Такие "Мэри Джейн" точно не будут ассоциироваться со школьной сменкой», — подчеркнул Надирян, предположив, что туфли красного цвета станут наиболее популярными.