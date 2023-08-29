Стилистка раскрыла способы выглядеть визуально моложе с помощью одежды

В первую очередь эксперт рассказала, что представительницам женского пола старше 50 лет стоит внимательнее относиться к выбору мешковатых вещей. По ее словам, в данных изделиях можно выглядеть привлекательно, если грамотно использовать аксессуары. Специалистка заявила, что ремень в области талии преобразит любое бесформенное изделие, в том числе платье-рубашку или тунику.