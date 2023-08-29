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Стилистка перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью

Стилистка Ольга Денега перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

Стилистка перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка внесла в список костюм из твида или жаккарда, который, по ее словам, способен добавить свежести деловому стилю.

Стоит присмотреться к вариантам с объемным вышитым принтом. Костюмную юбку можно надеть в офис и с другими элементами -- например, с однотонной майкой и кардиганом или с оверсайз-свитером. Жакет тоже может заиграть новыми красками, если сочетать его с шелковой юбкой длины миди с небольшим разрезом и кожаными лоферами на платформе. Так мы сможем разнообразить деловой стиль, не выходя за рамки дресс-кода Ольга Денега

Помимо этого, эксперт посоветовала приобрести яркий жакет и полупрозрачную блузу или топ. «Не бойтесь экспериментировать с цветами и оттенками: желтый, синий, розовый создадут стильный акцент в образе. А сетчатый топ или, к примеру, блузка из органзы добавят вашему образу изюминку», — подчеркнула Денега.

В заключение специалистка отметила актуальность брюк-палаццо и костюма-тройки, который станет трендом предстоящего сезона.

«Жилет белого цвета разбавит костюм в лавандовых тонах и станет причиной восхищенных взглядов коллег. Кроме того, можно выбрать вязаный жилет и надеть его поверх белой рубашки», — уточнила стилистка.

Ранее стилист Владислав Лисовец рекомендовал россиянам одеваться в секонд-хендах. Эксперт заявил, что в комиссионных магазинах можно найти недорогие предметы гардероба оригинального фасона и уникальные винтажные вещи, которые помогут создать необычные стильные образы.