Стилистка перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью

Стоит присмотреться к вариантам с объемным вышитым принтом. Костюмную юбку можно надеть в офис и с другими элементами -- например, с однотонной майкой и кардиганом или с оверсайз-свитером. Жакет тоже может заиграть новыми красками, если сочетать его с шелковой юбкой длины миди с небольшим разрезом и кожаными лоферами на платформе. Так мы сможем разнообразить деловой стиль, не выходя за рамки дресс-кода Ольга Денега