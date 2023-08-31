Раскрыт правильный способ подобрать бюстгальтер

На размещенных кадрах инфлюэнсерши с никнеймами @weirwonderful и @hey.thecloset рассказали, что примерять бюстгальтер нужно, застегивая его на последний крючок. По словам женщин, каждые четыре месяца изделие изнашивается и растягивается, вследствие чего его приходится скреплять туже. Таким образом, одну модель можно носить чуть больше года.