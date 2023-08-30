Кому подражать, чтобы следовать моде

Мир моды окончательно захватили "коры". Не успели модницы попрощаться с "барбикором" и "мермейдкором", как представители отрасли заговорили об "офискоре", "балеткоре" и "лайбрарианкоре". Что означают эти термины и какую одежду предлагают носить, рассказали эксперты.

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Автор книги "Fashion-словарь: самые запутанные термины в моде" Натали де Шан рассказала "Неделе": "Сore" - это относительно новый термин, у которого есть давно известный аналог - "стиль" в значении "подражание, имитация, создание ассоциаций с неким первоисточником с помощью одежды, обуви, аксессуаров. Например, чтобы одеться в балетном стиле, вам не надо быть балериной, а чтобы одеться в байкерском стиле - не обязательно иметь байк".

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По словам эксперта, впервые о нем громко заговорили несколько лет назад, когда распространился такой феномен как "normcore". "Тогда под "нормкором" подразумевался такой внешний вид и комплект, который не привлекает внимания, ничего не говорит о человеке, - о его профессии, заработках, пристрастиях, то есть абсолютно нейтрален. Сегодня так называемые коры - это обилие стилей, которые вдохновлены самыми разными персонажами фильмов, субкультурами, профессиями и т.д. То есть сам феномен "коров" совершенно не новый, новым является только само слово, которое помогает из обилия значений слова "стиль" выделить одно, конкретное, и избежать путаницы", - пояснила Натали де Шан.

Так какие же "коры" сейчас в моде? Прежде всего это "барбикор" - стиль куклы, которая сейчас гремит на весь мир, благодаря вышедшему в прокат в июле фильму Греты Гервиг "Барби". В США он уже стал самым кассовым фильмом 2023 года, собрав за месяц более 570 миллионов долларов. Но интерес к нему подогревался больше года, и все это время на подиумах и модных мероприятиях рябило в глазах от всех оттенков розового. Даже дом Chanel, основательница которого Коко Шанель когда-то ввела моду на маленькое черное платье, на весеннем показе межсезонной коллекции в Лос-Анджелесе представил короткие жакеты, украшенные блестящими пайетками всех цветов радуги, и прически Барби, которую только что вынули из коробки. По данным издания The Industry.fashion, продажи розовой одежды в мире выросли по сравнению с прошлым кварталом на 10%, а цвета фуксии - на 44%.

Однако, очевидно, в мире наступает пресыщение кукольными мотивами и мода уходит в более нежный и элегантный "балеткор". Этот стиль, как видно из названия, отсылает к утонченным и воздушным балеринам. Наряды в пастельных тонах условно можно разделить на сценические и подходящие для репетиций. То есть в моде пышные юбки, балетные пачки, корсеты, женственные платья и топы из тонких материалов, а также футболки, легинсы, изящные свитшоты и волосы, собранные в пучок или перехваченные лентой. Вдохновиться можно, посмотрев фильм Даррена Аронофски "Черный лебедь" с Натали Портман в главной роли.

Этот тренд начался летом, но он будет с нами и осенью. А вот "мермейдкор" (marmaid - русалка, англ.), кажется, уже проходит, потому что возник на волне интереса к фильму Роба Маршалла "Русалочка", который вышел в мировой прокат в мае этого года. О нем говорили с 2016 года, интерес к нему подогревали на протяжении двух лет съемок. До и после премьеры модницы ходили в одежде цветов океана, облегающих платьях в крупных пайетках, напоминающих чешую, блузках из сетчатых тканей, шелка и шифона. Но если "барбикор" возник стихийно, то "мермейдкор" кажется частью рекламной кампании фильма, и интерес к нему угасает вместе с интересом к картине.

Еще один - уже сугубо осенний - стиль одежды, о котором начинают говорить, это "офискор". На неделях моды сезона осень-зима 2023/2024 на показах наиболее известных модных домов, таких как Gucci, Yves Saint Laurent, Miu Miu, Prada, Stella McCartney, Alexander McQueen и Bottega Veneta, на подиум вышли модели в офисных костюмах, надетых на голое тело, стало понятно, что в моде работа и работницы. Брючные костюмы из плотных тканей, прямого кроя юбки и платья, галстуки, жилеты и строгие рубашки теперь носят и те, кто работает удаленно. Чем эта мода отличается от старого доброго "дресс-кода"? Тем, что "офискор" - дело добровольное.

И еще один "кор" на осенне-зимний сезон - стиль библиотекаря, продемонстрированный на недавнем показе Miu Miu. Полупрозрачные платья в горох, очки, капроновые колготки, кофты на пуговицах, узкие юбки, гетры и короткие кожаные платья - этот стиль уже получил название "лайбрарианкор". Он сочетает несочетаемое - строгость и дерзость, следование моде и удобство. Самый яркий пример - образ Жизель Бюндхен в фильме "Дьявол носит Prada" о жизни крупнейшего нью-йоркского модного журнала.

"Балеткор" - это не только платья, но и удобная одежда для репетиций, как на модели Хайли Бибер. Фото: Getty Images

Комментарий

Наталия Булдакова, стилист

Модный нынче "кор" - не что иное, как эстетика. За рубежом под "сore" и "аesthestic" подразумевают одно и то же. Но у нас, как обычно, свой путь - мы часто наделяем простые понятия более сложными смыслами. Именно поэтому, если эстетика представляется нам чем-то изысканным, "кору" необязательна ни гармония, ни изящество. Есть такие "core", смысл которых в том, чтобы поразить, шокировать, вызвать яркую эмоцию. И мы, в отличие от зарубежных пользователей интернета, четко видим эту разницу. Это определяется менталитетом, культурой.

Считается, что "core" - это преобразованное французское слово "coeur" - сердце. Стало быть, это ядро, сущность, центральная часть или основа чего-либо. В субкультурном понимании "core" можно трактовать даже как "ядреный", ведь первое массовое знакомство с "корами" у граждан нашей страны произошло еще в прошлом - двадцатом - веке в контексте тяжелых музыкальных направлений, таких как "хардкор". В рамках моды "core" - набор эстетических предпочтений человека одновременно в одежде, макияже, музыке, кинематографе, интерьере и многом другом.