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6 самых модных вещей для женщин в возрасте 50+

Женщина после 50 лет вовсе не должна отказываться от модных нарядов. Об этом «Вечерней Москве» заявил стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.

6 самых модных вещей для женщин в возрасте 50+
© Вечерняя Москва

По его словам, в зрелом возрасте стоит отказаться только лишь от детских принтов, а других ограничений не существует.

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— Для женщин после 50 лет практически нет никаких ограничений. Важно запомнить, что возраста не существует. Все зависит от фигуры и ее пропорций. Безусловно, не стоит носить одежду, которая похожа на детскую. Например, с милыми принтами, — сказал он.

Эксперт уверен, что женщины в возрасте 50+ могут носить:

  • джинсы;
  • лакированную обувь;
  • джинсовые рубашки и юбки;
  • грубые ботинки;«казаки» на невысоком каблуке;
  • клетчатое пальто,

— Если женщина после 50 лет делает модные стрижки и носит стильную одежду, а не только повязывает шарфик и косынку на шею, то она выглядит стильно и актуально. Это ее омолаживает, — уверен Лисовец.

Стилист отметил, что многие женщины после 50 лет сами ставят себе ненужные ограничения в одежде. Из-за этого они резко стареют и выглядят слишком уставшими.

— Необязательно уходить в классику. Проблема заключается в том, что в России женщины после 50 лет начинают уходить в сторону каких-то придуманных правил и запретов. Некоторые женщины в зрелом возрасте только расцветают и начинают жить полной жизнью. А чтобы эта жизнь была еще более прекрасной, нужно носить те же самые платья, которые они надевали в 30 лет, и ту же самую обувь. Безусловно, можно исключить высокий каблук, потому что может быть тяжело целый день на нем выстоять. Сейчас можно найти элегантную обувь на плоской подошве, — говорит собеседник «ВМ».

Специалист посоветовал обратить внимание на люрекс, блестящую одежду, большие сумки и крупные очки. Они сейчас как никогда актуальны.

— Также женщины элегантного возраста могут носить футболки с принтом, как и молодежь, или рубашку в горох вместе с джинсами. Это выглядит очень красиво, — сказал Лисовец.

Мода и стиль, по мнению специалиста, не имеют возраста.

— Важно то, как женщина себя ощущает. Я категорически против возрастных ограничений в одежде. Если женщина улыбается и наслаждается своим возрастом, то она может носить все, что ей нравится, — подытожил эксперт моды.