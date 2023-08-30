6 самых модных вещей для женщин в возрасте 50+
Женщина после 50 лет вовсе не должна отказываться от модных нарядов. Об этом «Вечерней Москве» заявил стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.
По его словам, в зрелом возрасте стоит отказаться только лишь от детских принтов, а других ограничений не существует.
— Для женщин после 50 лет практически нет никаких ограничений. Важно запомнить, что возраста не существует. Все зависит от фигуры и ее пропорций. Безусловно, не стоит носить одежду, которая похожа на детскую. Например, с милыми принтами, — сказал он.
Эксперт уверен, что женщины в возрасте 50+ могут носить:
- джинсы;
- лакированную обувь;
- джинсовые рубашки и юбки;
- грубые ботинки;«казаки» на невысоком каблуке;
- клетчатое пальто,
— Если женщина после 50 лет делает модные стрижки и носит стильную одежду, а не только повязывает шарфик и косынку на шею, то она выглядит стильно и актуально. Это ее омолаживает, — уверен Лисовец.
Стилист отметил, что многие женщины после 50 лет сами ставят себе ненужные ограничения в одежде. Из-за этого они резко стареют и выглядят слишком уставшими.
— Необязательно уходить в классику. Проблема заключается в том, что в России женщины после 50 лет начинают уходить в сторону каких-то придуманных правил и запретов. Некоторые женщины в зрелом возрасте только расцветают и начинают жить полной жизнью. А чтобы эта жизнь была еще более прекрасной, нужно носить те же самые платья, которые они надевали в 30 лет, и ту же самую обувь. Безусловно, можно исключить высокий каблук, потому что может быть тяжело целый день на нем выстоять. Сейчас можно найти элегантную обувь на плоской подошве, — говорит собеседник «ВМ».
Специалист посоветовал обратить внимание на люрекс, блестящую одежду, большие сумки и крупные очки. Они сейчас как никогда актуальны.
— Также женщины элегантного возраста могут носить футболки с принтом, как и молодежь, или рубашку в горох вместе с джинсами. Это выглядит очень красиво, — сказал Лисовец.
Мода и стиль, по мнению специалиста, не имеют возраста.
— Важно то, как женщина себя ощущает. Я категорически против возрастных ограничений в одежде. Если женщина улыбается и наслаждается своим возрастом, то она может носить все, что ей нравится, — подытожил эксперт моды.