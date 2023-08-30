6 самых модных вещей для женщин в возрасте 50+

— Необязательно уходить в классику. Проблема заключается в том, что в России женщины после 50 лет начинают уходить в сторону каких-то придуманных правил и запретов. Некоторые женщины в зрелом возрасте только расцветают и начинают жить полной жизнью. А чтобы эта жизнь была еще более прекрасной, нужно носить те же самые платья, которые они надевали в 30 лет, и ту же самую обувь. Безусловно, можно исключить высокий каблук, потому что может быть тяжело целый день на нем выстоять. Сейчас можно найти элегантную обувь на плоской подошве, — говорит собеседник «ВМ».