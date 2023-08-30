В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени с архивами и документами 1973 года

На 50 лет назад - в прошлое Екатеринбурга - сегодня вернулись уральцы: в Музее истории города при нескольких десятках камер и объективов устроили публичное вскрытие капсулы времени. Ее оболочка была отлита из стали в экспериментальном цехе НИИ Химмаш. Ее габариты - 140 сантиметров, диаметр - 60 сантиметров.

© Татьяна Андреева/rg.ru

Капсулу в честь 300-летия столицы Среднего Урала достали с помощью крана и лебедки из-под бетонного люка в Историческом сквере. Все это время с 18 августа и до сегодняшнего дня о содержимом капсулы знали лишь по скупому перечню, который составил архитектор Петр Деминцев. Выемка капсулы времени и ее вскрытие стало самым ожидаемым событием юбилея Екатеринбурга.

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В присутствии прессы музейные сотрудники переоделись в специальные халаты и надели белые перчатки, что придало моменту еще большую значимость.

Специальная комиссия под опись достала исторические документы, книги, газетные публикации "Вечернего Свердловска", датированные 1973 годом. В капсуле лежала книга Курганова "Так рождался Уралхиммаш", книги "Свердловск - экскурсия без экскурсоводов" и "Ленин в сердцах уральцев", журнал "Урал" 1973 года, а также - радиозапись телевизионной передачи, прозвучавшей в эфире 13 ноября 1973 года: "Слушайте голоса почетных граждан". Среди сувениров - почетные грамоты и фотоальбомом "Признание". Одним из главных раритетов можно считать грамоту Свердловского городского комитета КПСС, чистый бланк которого предназначался для потомков и письмо-послание, которое принято на митинге трудящихся.

"Дорогие наши потомки, свердловчане 2023 года, к вам, нашим внукам и правнукам обращаем мы это письмо. Пусть через толщу десятилетий оно донесет вам стук наших сердец, устремленность мыслей, огромную гордость, которую испытываем мы, отмечая 250-летие нашего города. Уральский богатырь, вставший у границ Европы и Азии, - наш город символизировал своим появлением растущую мощь Российского государства. Он рожден был заводами и поныне является могучим городом заводом-городом-тружеником. Своими производственными успехами мы, свердловчане, заслужили право остаться в памяти будущих поколений", - зачитали письмо вслух всем собравшимся.

Заговорили в музее и о запахах. Историки пояснили, что при открытии капсулы по музею распространился тонкий запах металлов и толстого советского полиэтилена, в котором были упакованы все предметы и книги.

Капсула останется в музее, и с 12 октября по 18 ноября все желающие смогут увидеть ее как главный экспонат выставки.

"Предстоит большой объем реставрационных и консервационных работ с книгами и сувенирами, с письмами, которые были заложены в капсулу времени. В дальнейшем эти документы станут экспонатами нашей выставки", - рассказал заведующий Научно-информационный отделом Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.