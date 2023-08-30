Что носить женщинам после 50, чтобы выглядеть стильно

Стилист Лисовец посоветовал женщинам за 50 носить платья. Многие дамы начинают после определённой возрастной отметки устанавливать себе какие-то ограничения. Мол, это носить неуместно, а то выглядит как-то несолидно для 50 лет. На деле же отказаться стоит лишь от определённого типа вещей в гардеробе, остальные же можно оставить, пишет «Вечерняя Москва».

© Секрет Фирмы

Стилист Лисовец посоветовал женщинам за 50 носить платья. Многие дамы начинают после определённой возрастной отметки устанавливать себе какие-то ограничения. Мол, это носить неуместно, а то выглядит как-то несолидно для 50 лет. На деле же отказаться стоит лишь от определённого типа вещей в гардеробе, остальные же можно оставить, пишет «Вечерняя Москва».

Видео дня

По словам стилиста и эксперта моды Владислава Лисовца, единственный запрет, который может допустить женщина в зрелом возрасте, — одежда с милыми принтами.

Такие вещи действительно выглядят ну очень по-детски и едва ли будут даме к лицу. Других же ограничений не существует, нужно только подбирать одёжку по фигуре и пропорциям тела.

Носить можно что угодно, включая:

платья;

джинсы;

грубые ботинки;

лакированную обувь;

джинсовые юбки и рубашки;

клетчатое пальто;

«казаки» на невысоком каблуке и так далее.

Кстати, одежда с более-менее серьёзным принтом без «детских» перегибов женщинам 50+ очень даже пойдёт. Их можно носить с джинсами, как и, например, рубашки в горошек. Ещё сейчас в моде люрекс, блестящая одежда, большие сумки и крупные очки.

Лисовец добавил, что многие женщины за 50 стремятся носить классику, однако им не стоит ограничивать себя ею. Можно спокойно носить те же платья, что они носили, когда им было 30, и ту же самую обувь.

Разве что стоит исключить ношение высоких каблуков на постоянной основе: целый день проводить в такой обуви очень тяжело. Однако можно найти стильные варианты и на плоской подошве.

Какие джинсы вышли из моды

Несмотря на то что дамам за 50, как уже сказал Владислав Лисовец, можно спокойно носить любые джинсы, некоторые всё же лучше не покупать: они давно вышли из моды.

Речь идёт о джегинсах. Как рассказывала стилист Наталья Осиновская, сейчас над теми, кто их носит, вовсю хихикают за спиной, потому что такие джинсы безбожно устарели.