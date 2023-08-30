Стилист Лисовец перечислил самые модные вещи для женщин старше 50 лет
Стилист Владислав Лисовец рассказал, что носить женщинам старше 50 лет. Его советы публикует издание "Вечерняя Москва".
По словам эксперта моды, для женщин этого возраста нет никаких ограничений в одежде, все зависит только от их фигуры и пропорций. Многие женщины сами начинают придумывать себе правила, что надо носить, хотя на самом деле их нет.
"Некоторые женщины в зрелом возрасте только расцветают и начинают жить полной жизнью. А чтобы эта жизнь была еще более прекрасной, нужно носить те же самые платья, которые они надевали в 30 лет", — уверен Лисовец.
Единственное — стилист призвал отказаться от нарядов с милыми принтами, которые похожи на детские.
Среди вещей, которые могут носить женщины старше 50 лет, он выделил джинсы, джинсовые рубашки и юбки, клетчатое пальто, грубые ботинки, казаки на невысоком каблуке и лакированную обувь.