Российский стилист Александр Рогов назвал трендовую модель сапог на осень 2023 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

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Эксперт обратил внимание на высокие сапоги с пряжками по всей длине внешней стороны голенища итальянского бренда Miu Miu. Свои слова он проиллюстрировал снимками стритстайл-образов с указанной обувью.

На размещенных кадрах девушки сочетали данные модные изделия с кожаными плащами, гетрами и шортами, оверсайз-куртками и платьями-комбинациями, прозрачными кружевными нарядами, а также юбками с рюшами и футболками с принтом. «Даже я такие хочу. Очень похожие есть в Re — бывший Reserved, — в "Эконике" и в коллекции бренда Portal», — отметил специалист.