Стилист посоветовал трендовую модель сапог на осень

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, какую обувь носить осенью 2023 года. Об этом стилист написал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

"Самые модные высокие сапоги с пряжками от Miu Miu! Даже я такие хочу. Очень похожие есть в Re / бывший Reserved / и в Эконике / в коллекции бренда Portal", — написал Рогов.

Обувь он предлагает стилизовать с кожаными тренчами, юбками и гольфами. Он также отметил, что этот тренд пользуется популярностью у многих знаменитостей. Их фотографии в street style образах Рогов опубликовал вместе с постом.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Недавно стилист дал совет девушкам, которые вечно мучаются перед выбором, что надеть на встречу.