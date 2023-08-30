Стилист посоветовал трендовую модель сапог на осень

Стилист Рогов посоветовал трендовую модель сапог на осень
Российский стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, какую обувь носить осенью 2023 года. Об этом стилист написал в своем Telegram-канале.
"Самые модные высокие сапоги с пряжками от Miu Miu! Даже я такие хочу. Очень похожие есть в Re / бывший Reserved / и в Эконике / в коллекции бренда Portal", — написал Рогов.
Обувь он предлагает стилизовать с кожаными тренчами, юбками и гольфами. Он также отметил, что этот тренд пользуется популярностью у многих знаменитостей. Их фотографии в street style образах Рогов опубликовал вместе с постом.
Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Недавно стилист дал совет девушкам, которые вечно мучаются перед выбором, что надеть на встречу.
"Не знаете что надеть? Самое универсальное и всегда актуальное сочетание — это белая рубашка + джинсы, а акценты можно расставить с помощью аксессуаров", — написал Рогов.