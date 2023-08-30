Жизель Бюндхен снялась для обложки глянца

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимки появились в социальных сетях издания.

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Перед камерой 42-летняя Жизель Бюндхен позировала в серых трусах из кашемира и свитере. Поверх комплекта она надела толстовку на молнии в тон. Образ завершили кожаные сапоги. Ей сделали укладку с пышными локонами и нюдовый макияж.

Газета.Ru

Жизель Бюндхен — бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год она была самой высокооплачиваемой моделью в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В апреле 2015 года Жизель Бюндхен объявила о завершении модельной карьеры, однако продолжила сотрудничать с ведущими модными домами.

В сентябре 2022 года Жизель Бюндхен рассталась со своим супругом, игроком в американский футбол Томом Брэди. Супермодель и спортсмен поженились в феврале 2009 года после двух лет романа. Их брак продлился 12,5 года. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.