Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие. Как вещи травят покупателей

Убийственная одежда

СЕН тестировали и другую одежду из спандекса в октябре 2022 года. Проверяли марки Athleta, Victoria's Secret, Asics, All in Motion, а также Nike, Fila, The North Face, Brooks, Mizuno, New Balance и Reebok. Тогда уровень бисфенола А в продукции превысил норму в 22 раза, но некоторые бренды открестились от претензий. «Наша одежда отвечает всем стандартам безопасности. Мы считаем, что у СЕН нет никаких оснований для обвинений», — заявили представители Athleta в официальном комментарии. Остальные же просто проигнорировали письма.