Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие. Как вещи травят покупателей

В мае ученые американского Центра гигиены окружающей среды (СЕН) нашли в одежде из спандекса опасный химический компонент, который применяют для изготовления пластика. Среди нарушителей — крупные спортивные бренды: Nike, Adidas, Champion, Fabletics, Patagonia, Athleta, Kohl's и Sweaty Betty. В шортах, легинсах и топах этих марок обнаружили бисфенол А (BPA), вызывающий бессонницу, астму, бесплодие, ожирение и даже рак. Зачем популярным производителям нужны ядовитые химикаты и как уберечься от их вреда — разбиралась «Лента.ру».

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Убийственная одежда

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Максимально допустимая доза бисфенола А для человека составляет три микрограмма (одна тысячная миллиграмма) в день. В одежде из исследования СЕН содержание этого компонента превысило безопасный уровень в 40 раз. Ученые забили тревогу и потребовали от компаний устранить нарушение. Так и не дождавшись обратной связи, они разослали пресс-релизы в СМИ и разместили петицию, которую уже подписали 2,6 тысячи пользователей платформы Action Network. Несмотря на общественный резонанс, бренды продолжили молчать.

СЕН тестировали и другую одежду из спандекса в октябре 2022 года. Проверяли марки Athleta, Victoria's Secret, Asics, All in Motion, а также Nike, Fila, The North Face, Brooks, Mizuno, New Balance и Reebok. Тогда уровень бисфенола А в продукции превысил норму в 22 раза, но некоторые бренды открестились от претензий. «Наша одежда отвечает всем стандартам безопасности. Мы считаем, что у СЕН нет никаких оснований для обвинений», — заявили представители Athleta в официальном комментарии. Остальные же просто проигнорировали письма.

Производители одежды используют этот компонент, чтобы сделать ткань более мягкой и эластичной, объясняет главный редактор журнала EcoCult Олден Уикер. За счет бисфенола А вещи легко растягиваются, а значит — в них комфортно ходить на протяжении всего дня.

Но врачи доказали, что вещество наносит огромный ущерб здоровью. В 2018 году на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) появились результаты исследования влияния BPA на живой организм. У испытуемых крыс, которым ежедневно вводилась доза в объеме 2,5 микрограмма — почти максимально допустимом для человека — обнаружили гиперплазию эндометрия.

Во время эксперимента у животных нарушилась мозговая активность, репродуктивная система и сердечный ритм

Профессор-иммунолог Ана Сото из Медицинской школы Университета Тафтса в Массачусетсе считает, что даже незначительные дозы бисфенола А провоцируют развитие онкологических заболеваний. Частицы токсина, попадающие в организм через кожу, имитируют женский гормон эстроген, который может нарушить работу репродуктивной системы. В группе риска — молодые девушки, беременные женщины и дети. «Я изучала развитие плода у беременных и выяснила, что даже в небольших дозах бисфенол А повышает риск появления диабета и рака», — поделилась она.

«Недолговечное удовольствие»

BPA — не единственный химикат, который разрушает здоровье. Например, чтобы сделать дождевики и куртки непромокаемыми, многие производители добавляют в них поли- и перфторалкильные вещества (PFAS). Они провоцируют заболевания печени и щитовидной железы. В то же время джинсы и принты на футболках обрабатываются формальдегидом. Благодаря этому компоненту вещи хорошо держат форму и не мнутся. Но при длительном контакте с телом человека он может стать причиной развития рака легких, бронхиальной астмы и дерматита.

Кроме того, в отделке кожаной обуви применяется шестивалентный хром, который придает ей прочности и гибкости. В больших дозах он провоцирует аллергические реакции и заболевания почек. В свою очередь, материалы из полиэстера содержат поливинилхлорид (обозначается на этикетках как ПВХ или PVC). Во время производства это вещество при неполном сгорании выделяет угарный газ, вызывающий головную боль и тошноту.

Для окраски одежды и аксессуаров в яркие цвета чаще всего используются органические красители. О вреде одного из них стало известно в 2012 году. Тогда в докладе «Токсичные нити: большая модная подстава» говорилось, что вещи Calvin Klein, GAP, Levi’s, Giorgio Armani и Zara содержат азокраситель. Частицы этого химиката, проникая в кожу вместе с потом, вызывают раздражение и экзему.

Помимо азокрасителей, при окрашивании вещей производители применяют свинец. Он поражает практически все внутренние системы организма, вызывая анемию и способствуя повышению артериального давления

На содержание свинца в одежде обратили внимание журналисты CBC, которые совместно с лабораторией Marketplace провели тестирование 38 предметов гардероба китайского ретейлера Shein. Среди них была продукция для детей и беременных женщин. Результаты исследования показали, что в составе каждой пятой вещи присутствовал свинец. Так, в кожаной куртке для девочек Shein его содержание превышало норму в 20 раз, а в детском кошельке — в пять раз. После того, как результаты исследования были преданы огласке, компания Shein направила в лабораторию электронное письмо, уверяя, что кожаная куртка и кошелек сняты с продажи.

Но и это не все. В ходе исследования ученые обнаружили в сумке и детском платье, которые продавались на платформах Zaful и AliExpress, опасные вещества под названием фталаты.

Фталаты представляют собой эфиры фталевой кислоты, химические соединения которой придают пластику гибкость и прочность

«Мы ищем недолговечное удовольствие от милой, модной и бюджетной одежды. Но нашему здоровью она может обойтись очень дорого», — заявила химик-эколог лаборатории Marketplace Мириам Даймонд и пояснила, что фталаты легко найти на рынке производственного сырья по невысокой цене.

Результаты экспериментов подтверждаются историями обычных потребителей, которые приобретали одежду у популярных брендов. Беременная покупательница Александра из Нижнего Новгорода наткнулась на рекламу Shein в социальных сетях: ее привлекли низкие цены и большой ассортимент бренда. В итоге женщина заказала себе пижаму, свитшот, топ, два платья и плащ.

Спустя пять минут после примерки у Александры возникло ощущение удушья. «Мне было очень плохо. Когда я поняла, что дело в одежде, я быстро пошла в ванную и помылась с мылом. В это время муж упаковал вещи в несколько пакетов и открыл окна, чтобы проветрить квартиру», — рассказала она и отметила, что после душа ей стало легче.

Аллергия на одежду Shein проявилась и у тату-мастера Анастасии из Москвы. Девушка пожаловалась, что после первой примерки платья у нее появилась крапивница. По ее словам, на изделии отсутствовала бирка с информацией о составе. «По моим ощущениям состав был нормальным, потому что на ощупь ткань казалась приятной», — поделилась девушка и добавила, что после стирки платья высыпания больше ее не беспокоили.

Постоянные проблемы с кожей у Анастасии стали возникать уже после покупки платья испанского бренда Zara. Девушка рассказала, что на бирке изделия было указано, что в составе присутствуют только хлопок, шелк и вискоза. Однако, по мнению покупательницы, эта информация не соответствовала действительности.

По факту это была синтетика. После каждой носки даже стиранного платья моя кожа покрывалась высыпаниями и дико чесалась. После душа и таблетки "Супрастина" все проходило. Тогда я сильно испугалась и подумала, что у меня завелись клопы Анастасия

«Бренды с легкостью обходят запреты на токсины в одежде»

Наличие химикатов в одежде встревожило не только врачей, но и экологов больше десяти лет назад. В 2011 году они провели исследование, в котором изучили состав 78 образцов 14 популярных брендов одежды, включая Adidas, Lacoste и Nike. Оказалось, что в вещах марок содержатся алкилфенолы — производные фенола, которые при контакте с кожей вызывают ожоги и расстройства нервной системы.

Дело в том, что во время стирки эти вещества с ткани попадают в канализацию, а затем — в очистные сооружения. В водоеме алкилфенолы разлагаются до токсичного нонилфенола, который впоследствии заражает в том числе и рыбу

Ради проверки данной теории общественники взяли на анализ воду из рек Чжуцзян и Янцзы в Китае. Именно здесь расположены текстильные фабрики Youngor Textile Complex и Well Dyeing Factory, на которых отшивается одежда Adidas, Lacoste и Nike, а также Calvin Klein, Converse, Puma и H&M. Одна из исследователей Чжун Юй рассказывала, что во время экспедиции ее ногу обволокла тина у сточной трубы завода. «Ночью моя нога покраснела и начала чесаться. Утром на ней появились красные пятна, а кожа стала шелушиться», — говорила она в многочисленных интервью. Результаты анализов проб воды подтвердили содержание алкилфенолов в реках.

Adidas, Converse, H&M, Nike и Puma заявили, что никакого отношения к этим фабрикам не имеют. Ученые не ожидали такой реакции от брендов. Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты запустили полномасштабную программу Detox, призывая компании начать контролировать работу своих фабрик.

Потребовалось почти шесть лет, чтобы ввести запрет на ввоз в европейские страны текстильной продукции с содержанием алкилфенолов. Также ЕС составил регламент, в котором перечислены ограничения на использование химикатов на текстильном производстве. Но, как отмечает издание The Guardian, «система проверки вещей на наличие токсинов несовершенна, поэтому бренды с легкостью обходят эти запреты».

Жертвы токсичной моды

В первую очередь при покупке одежды необходимо обращать внимание на резкие запахи, яркие цвета и водонепроницаемость — в таких вещах самые опасные химикаты, считают экологи.

Впрочем, сейчас появились бренды, которые не используют фторированные соединения и добиваются водонепроницаемости тканей с помощью безопасных альтернатив. Например, по такой технологии изготавливается ткань для походных рюкзаков и одежды для активных видов спорта.

Конечно, эксперты всегда советуют делать выбор в пользу одежды из хлопка или льна. Но в производстве одежды даже из натуральных тканей нередко используются химические вещества, которые наносят вред коже, отмечает эксперт EGIA Biocare System, врач-дерматолог Наталия Старостина. Медик порекомендовала всегда стирать вещи после покупки и проглаживать с обеих сторон.

В свою очередь, врач-дерматовенеролог Ирина Гостева призвала не терять бдительность на распродажах, поскольку при большом скоплении людей в примерочных возрастает вероятность заразиться педикулезом (поражение волосяного покрова вшами). Именно поэтому после покупки новых вещей на коже иногда появляются небольшие высыпания и возникает зуд.

Кроме того, во время примерки туфель или кроссовок на босую ногу увеличивается риск заразиться грибком стопы. Чтобы этого избежать, Гостева советует обратиться к продавцу и попросить его принести со склада новую пару. А уже дома обувь лучше обработать антисептическим и антигрибковым средством. Также врачи предостерегают потребителей от покупки дешевых подделок люксовых брендов. Старостина рекомендует присмотреться к производителям, которые занимаются индивидуальным пошивом одежды.

Дешевые синтетические ткани препятствуют проницаемости воздуха и нарушают теплообмен. В результате кожа «не дышит» и появляется повышенная потливость. И, как следствие, происходит нарушение микробиома и возникают различные дерматиты, например, разноцветный лишай Наталия Старостина

Людям с чувствительным типом кожи не стоит забывать и о специальном косметическом уходе. Старостина напомнила, что ежедневная бьюти-рутина должна включать в себя кремы и лосьоны, направленные на ее увлажнение и питание.