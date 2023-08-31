53-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в мини-платье

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл представила свою коллаборацию с молодежным брендом PrettyLittleThing. Фотографии из рекламной кампании опубликовал Page Six.

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53-летняя Наоми Кэмпбелл работала над коллекцией вместе с молодыми дизайнерами Виктором Анате и Эдвином Томпсоном. Супермодель не только разрабатывала дизайн вещей, но и снялась в рекламной кампании коллекции. На кадрах из кампейна звезда подиума позировала в черном коктейльном платье, кожаном мини-платье с голой спиной и в полупрозрачном розовом платье с пайетками.

Бренд PrettyLittleThing ориентирован на "быструю моду" и предлагает недорогую одежду для людей от 16 до 24 лет. Коллекция Pretty Little Thing, Designed by Naomi Campbell будет представлена 5 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке.