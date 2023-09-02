Блогер назвала новый тренд осени 2023 года

Новым осенним трендом 2023 года можно назвать чопперы. Об этом рассказала блогер Надежда Стрелец.

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— Запоминаем новое модное слово — чопперы. Или мотоциклетные, байкерские ботинки. Сегодня нет ничего более трендового из осенней обуви. Это отличная альтернатива поднадоевшим челси, ботильонам и «казакам», — рассказала она.

Блогер в своем Telegram-канале рекомендует выбирать черные или «потертые» коричневые чопперы. По ее мнению, носить их лучше всего в контрасте с бельевыми платьями, мини-юбками или джинсовыми шортами.

Стилист, эксперт моды Владислав Лисовец рассказал, как дамам старше 55 лет омолодить свой образ осенью.

Также модельер в беседе с «Вечерней Москвой» поделился тем, какие модные наряды подойдут дамам от 50 лет и старше. Он перечислил ряд предметов одежды, которые окажутся уместными для возраста женщины и при этом будут отлично выглядеть.