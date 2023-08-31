3 наряда для осени, противопоказанные дамам за 40

Исключите их из своего гардероба.

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Осень время элегантных, уютных нарядов, приглушенных цветов и изысканности. Но далеко не каждый модный образ подойдет женщинам старше сорока. В этом возрасте стоит опасаться слепого следования моде, важно учитывать особенности общего стиля и фигуры. А некоторые актуальные осенние тенденции дамам после сорока лет и вовсе противопоказаны.

Колготки с дырочками и рисунком

На фото этот предмет гардероба смотрится кокетливо и женственно, но подходят такие колготки лишь очень юным барышням. На девушке даже тридцати лет акцент выглядит несколько вульгарно и слишком вызывающе.

После сорока юбки и платья можно, если хочется добавить яркую деталь в осенний образ, надевать с цветными плотными колготкам: красными, синими, оранжевыми, коричневыми. Они выглядят стильно, но не вульгарно, привлекают внимание, но не косые взгляды.

Леггинсы с принтом

Симпатичные леггинсы в сочетании с теплым свитером могут выглядеть очень уютно, но все же стоит оставить этот предмет гардероба для занятий спортом или для дома. Такой наряд на взрослой женщине смотрится просто нелепо, не говоря уж о том, что леггинсы, особенно яркие, требуют идеальной фигуры и подчеркивают все особенности ног и ягодиц.

Купите пару черных леггинсов и широкую футболку, чтобы создать стильный и аккуратный домашний костюм.

Яркие носочки