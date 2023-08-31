Мужчина заказал джинсы в сети и рассмешил родственников при примерке

Пользователь сети Брэд Уилсон с никнеймом @bradwilson2002 заказал брюки на китайском маркетплейсе Temu и рассмешил родственников при примерке. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте.

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Мужчина заявил, что приобрел на сайте указанного ретейлера черные укороченные джинсы. Однако, по его словам, полученный товар не соответствовал описанию. На размещенных кадрах автор ролика продемонстрировал, что в посылке оказались лосины с полосатым принтом, напоминающим деним.

Когда Уилсон надел эти легинсы, оказалось, что по длине они чуть ниже колена и плотно облегают его ноги. Он вышел из дома во двор, где собралась его семья. Затем юзер нагнулся, чтобы поправить штаны, и из-под них показалось нижнее белье. Близкие отреагировали на внешний вид мужчины смехом. «Вот почему вам никогда не следует покупать джинсы на сайте Temu», — отметил тиктокер.