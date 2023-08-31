Как выбрать «правильную» тельняшку на осень

Тельняшки являются базой, как прямые джинсы и белая футболка. Однако лонгслив в полоску может не подойти каждой девушке.

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Тельняшку нужно покупать именно женскую, а не мужскую. Тогда крой у вещи будет правильным. У женских лонгсливов более мягкие и глубокие вырезы, которые подчёркивают шею и ключицы.

Линия рукава должна быть спущенной, благодаря этому плечи будут казаться более нежными. Материал необходим плотный, чтобы он держал форму на фигуре. Обычный трикотажный джемпер не подойдёт.