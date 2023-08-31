Стилисты рассказали, как выбрать «правильную» тельняшку на осень
Тельняшки являются базой, как прямые джинсы и белая футболка. Однако лонгслив в полоску может не подойти каждой девушке.
Тельняшку нужно покупать именно женскую, а не мужскую. Тогда крой у вещи будет правильным. У женских лонгсливов более мягкие и глубокие вырезы, которые подчёркивают шею и ключицы.
Линия рукава должна быть спущенной, благодаря этому плечи будут казаться более нежными. Материал необходим плотный, чтобы он держал форму на фигуре. Обычный трикотажный джемпер не подойдёт.
Девушкам с бледной кожей и тёмными волосами лучше подойдут лонгсливы с таким же ярким контрастом. Тем, у кого подтоны кожи и волос близки, следует присмотреться к менее жёсткой «зебре».