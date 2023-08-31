Что носить осенью 2023: гид по трендам

Наступает осень, а это значит, что пора провести ревизию гардероба. Готовы ли к холодам? И «технически», и морально? Чтобы, прощаясь с летом, не впасть в депрессию, нам нужно не только утеплиться, но и найти источники позитива. И в том, и в другом случае правильно выбранная одежда — залог успеха. Опция первая — тепло. Поэтому мы будем говорить о трендах осени, делая акцент на верхней одежде, демисезонной обуви, шапках и т. д. Опция вторая — возможность поднять себе настроение. Поэтому рассмотрим самые яркие и смелые тенденции.

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Если вы из тех, кто в одежде прежде всего ценит комфорт, начнём с направления «спортшик». Да, худи тоже могут иметь более острые сезонные воплощения!

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Про спортшик

Худи с капюшоном или свитшот. Выбирайте однотонные, с надписями или принтами. Главное — ваша правильная цветовая гамма. Широкие брюки. Обратите внимание на однотонные или принтованные модели с эластичным поясом. При этом брюки с лампасами лучше забыть, сейчас они не в тренде. Кроссовки. Популярны белые или яркие модели с объëмной подошвой. Выбирая подобные варианты, вы получите не только удобство и возможность выглядеть акутально. Такие кроссовки ещё и увеличвают рост. Шапка-бини или бейсболка. Они создадут лëгкость и законченность образа. Многослойность. Смело миксуйте футболку, жилет, бомбер, оверсайз-жакет (будто с мужского плеча). Выбирайте куртку-ветровку с яркими вставками или принтами. Аксессуары. Добавляйте в образ крупные, спортивные часы, солнцезащитные очки, рюкзак.

Что в тренде осенью? 5 главных тенденций

1. Красный цвет

Летом 2023 года наши социальные сети и гардеробы заполоняли оттенки розового цвета в паре с трендом на «барбикор». Уже осенью палитра затемнится и доминирующим цветом станет красный. Ярко-алые оттенки были замечены в коллекциях почти всех крупных модных домов. Причём в самых разных предметах гардероба: от топов до сапог.

2. Цветные колготки

Ещё один яркий тренд сезона – цветные полупрозрачные колготки. Исключение составляют классические чёрные. От них стоит отказаться. Отдавайте предпочтение жёлтым, зелёным, синим. Пространству для фантазии нет пределов. Ну и, конечно, это ещё один повод поддержать вышеупомянутую моду на красное.

3. Прозрачные ткани

Красные дорожки и подиумы всё чаще радуют нас игривыми просвечивающими нарядами из всевозможных тканей. В зависимости от подачи они могут выглядеть дорого и элегантно или вызывающе сексуально. Самый простой способ поддержать тренд – пара чёрных колгот с интересным паттерном.

4. Нейтральные тона и тихая роскошь

За последний год словосочетание «тихая роскошь» стало одним из самых обсуждаемых в соцсетях и глянцевых журналах. Адепты этого стиля вместо кричащих брендовых вещей отдают предпочтение дорогим тканям, классическим силуэтам и качественному крою. В ногу с «quiet luxury» идёт и тренд на многослойные наряды в нейтральных цветах – в противовес мании красного и розового.

5. Кремовый атлас

Апогеем сдержанно-дорогого стиля станут атласные или шёлковые платья пастельных оттенков. Такие наряды станут идеальным способом привлечь к себе внимание, сохраняя консервативную цветовую палитру.

Что старого и какие новинки?

Что ещё остаётся? Кожаные косухи, минималистичные принты, прозрачность, «балеткор». Последний – скорее короткий тренд. Перья, пайетки и прочие атрибуты нарядности всё больше переходят в повседневный гардероб. Такие вещи можно «успокоить» простыми джемперами, рубашками, ботинками.

Что касается аксессуаров, то ремни можно выбирать в широком диапазоне: от шнурков до корсетов. Продолжается тренд на длинные шарфы, палантины и пончо в максимальной длине и объёме, а также скандинавские шарфы-платки.

Параллельно всё больше входят в обиход простые и понятные силуэты. Сюда относят различные виды широких брюк и жакетов, которые становятся более приталенными, но с увеличенным плечевым поясом. Как ни странно, в моду возвращаются юбки-карандаши различной длины (выше колена, мидакси). Направление «назад в офис» пересекается с quiet luxury.

Трендовые цвета и принты осени

Главные цвета 2023 года, обозначенные на крупнейшей выставке тканей и фурнитуры в Европе Premier vision институтом Pantone и компанией по прогнозированию тенденций Wgsn: серебро, digital lavande и magenta. Также пока с нами остаётся розовый как наследие «барбикора».

Тем не менее осенью возвращаются в моду традиционные для этого времени года цвета: серый, различные оттенки шоколадного, кофе, карамель, чёрно-белая гамма. Также красный и все его вариации (особенно тёплые). Забегая вперёд, лидером 2024 года обещает стать оранжевый цвет. Учитывайте это при покупке вещей на несколько сезонов.

В принтах клетка уступила место полоске. В лидерах остаётся total-деним, причём не в классической версии, а более фантазийной: «разрушенный» или рваный, а также состаренный.

Какие пальто и куртки будут в моде?

На первый план выходят пальто-макси в мужском стиле в различных цветовых сочетаниях. Лидирующую роль занимает серый цвет. Обратите внимание и на яркие цвета, нехарактерные для осеннего сезона. Это лайм, розовый, красный.

Осень может быть разной, поэтому стоит задуматься о покупке экошубы. В моде объёмные модели не только базовых, но и насыщенных цветов. Актуальные дублёнки, в том числе макси, жилеты тедди, бомберы тедди. Всё это хорошая альтернатива пуховикам и классическим курткам. Они также остаются актуальными, но в самом конце «трендового списка». Ждём возвращения и шуб из натурального меха. Категоричное отношение к ним постепенно сходит на «нет».

Что выбрать из курток и плащей? В новый сезон с нами переходят бомберы, мотокуртки, тренчи из экокожи. Также актуальны кейпы, но сейчас они на последнем месте по популярности.

Какая обувь будет в моде?

Здесь максимально разнообразный выбор, потому что модно всё. Каблуки различных архитектурных форм и наклона, танкетки, платформы. Обувь из твида, лакированная, кожаная, из экокожи и даже из текстиля и джинсы. Варианты зависят от погоды. В спортивной обуви появился тренд на ретро: кеды и кроссовки с полосками.

Помимо традиционных лодочек, в тренде модели Мэри Джейн. Постепенно отходит тракторная подошва в лоферах. Тем не менее пока массивность всё так же актуальна. Но теперь есть и обратная тенденция – более элегантные варианты.

Отдельное направление, которое было популярно весной и летом, – обувь без задника (биркенштоки, клоги, сабо, мюли). В новых осенних коллекциях они присутствуют в утеплённом виде.

С нами также остаются челси и сапоги-казаки. Что касается цвета, то в тренде все оттенки молочного, magenta, красные, серебро, металл, лакированные. Вечная классика – массивные высокие ботинки, которые подходят под любой образ.