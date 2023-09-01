Стилист Рогов назвал главный тренд осени для женщин

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, какую одежду стоит носить женщинам этой осенью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Осенью эксперт советует делать ставку на яркий красный цвет. Он предлагает носить кожаные тренчи, платья, юбки, блузы, жакеты и топы в данном оттенке.

"Уже завтра наступит осень! Знаете ли вы, что главный цвет осени 2023 — красный?" — добавил стилист.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками. Он также отметил, что этот тренд пользуется популярностью у многих знаменитостей.