Как выглядеть моложе с помощью одежды
Зачастую молодежная одежда на зрелых женщинах смотрится нелепо и добавляет возраста. Стилист Ольга Скорокосова рассказала «ФедералПресс», на какие вещи, аксессуары и обувь им стоит обращать внимание в подборе образов.
«Как говорила Коко Шанель: «Ничто так не старит женщину, как попытка омолодиться». Поэтому в одежде зрелым особам стоит избегать укороченных моделей платьев и юбок. Длина должна быть миди или мидакси. Не нужно носить сильно облегающие фасоны – одежда должна быть строго по размеру и полуприлегающих силуэтов. Лучше избегать излишнего и яркого декора, делать ставку на отличную посадку, качественные ткани, интересную комбинаторику и правильно расставленные цветовые акценты», – отметила эксперт.
Женщинам стоит обратить внимание на базовые вещи – прямые юбки, юбки плиссе, классические брюки, жакеты, плотный трикотаж, классические тренчи и пальто, добавила Скорокосова.
Также важно не забывать об аксессуарах. Чтобы придать изюминку образу, сумку, обувь или шарф можно взять более яркого цвета. Например, с бежевым базовым пальто или костюмом отлично будут сочетаться сумка или обувь цвета красного вина, горчицы или оливы. К коричневому пальто прекрасно подойдет синяя сумка, заключила стилист.