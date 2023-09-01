Как выглядеть моложе с помощью одежды

«Как говорила Коко Шанель: «Ничто так не старит женщину, как попытка омолодиться». Поэтому в одежде зрелым особам стоит избегать укороченных моделей платьев и юбок. Длина должна быть миди или мидакси. Не нужно носить сильно облегающие фасоны – одежда должна быть строго по размеру и полуприлегающих силуэтов. Лучше избегать излишнего и яркого декора, делать ставку на отличную посадку, качественные ткани, интересную комбинаторику и правильно расставленные цветовые акценты», – отметила эксперт.