Вещи, которые никогда не стоит надевать на первое свидание
Мужчина может просто сбежать.
Первое свидание — мероприятие крайне ответственное, ведь вы должны произвести лучшее впечатление друг на друга. Женщины часто слишком стараются понравиться мужчине, а потому делают невероятные ошибки, подбирая «лук» для первой встречи.
Мы собрали топ вещей, которые мужчина точно не оценит, а, может, даже и сбежит.
Веселые картинки
Детские принты на футболке или дерзкие надписи на ногтях все же не лучший выбор, если вы планируете строить отношения с этим человеком. Мужчина воспримет вас не как яркую личность, а как инфантильного подростка, согласитесь, здоровому взрослому мужчине нужна такая же взрослая женщина. Приберегите подобные вещи и дизайны для встреч с подругами или для тематических вечеринок, а для свидания выбирайте максимально женственные образы.
Кроп-топ
Еще одна повседневная вещь, которая вообще не подходит для первого свидания. В общем-то, она не подходит и для второго. Все дело в том, что слишком обтягивающие вещи или вещи, которые открывают много вашего тела сослужат вам медвежью услугу — мужчина не восхитится вашими формами, а воспримет как развлечение на пару ночей. Вы же этого не хотите?
Спортивный аутфит
Отправляться на свидание в спортивном костюме, пусть и дизайнерском — очень плохая идея. На свидании оба партнера рассчитывают, что второй как минимум потратит время на сборы, чтобы хорошо выглядеть и пройти элементарный фейсконтроль в ресторан или театр. В спортивном костюме вы разве что сможете пойти на пикник, но что вы будете делать, если на улице холодно? И, да, мужчина очень расстроится, если вы будете «на спорте», а не в романтическом настроении. Он такого точно не ожидал.
Мешковатый свитер
Но и бросаться в крайности, выбирая оверсайз, тоже не стоит. Если на улице слишком холодно, выбирайте закрытые вещи, но такие, чтобы ваша фигура хотя бы немного просматривалась. Можно подчеркнуть талию поясом, чтобы сделать на ней акцент. Классическая водолазка или мягкий свитер по фигуре будут оптимальным решением.