Вещи, которые никогда не стоит надевать на первое свидание

Мужчина может просто сбежать.

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Первое свидание — мероприятие крайне ответственное, ведь вы должны произвести лучшее впечатление друг на друга. Женщины часто слишком стараются понравиться мужчине, а потому делают невероятные ошибки, подбирая «лук» для первой встречи.

Мы собрали топ вещей, которые мужчина точно не оценит, а, может, даже и сбежит.

Веселые картинки

Детские принты на футболке или дерзкие надписи на ногтях все же не лучший выбор, если вы планируете строить отношения с этим человеком. Мужчина воспримет вас не как яркую личность, а как инфантильного подростка, согласитесь, здоровому взрослому мужчине нужна такая же взрослая женщина. Приберегите подобные вещи и дизайны для встреч с подругами или для тематических вечеринок, а для свидания выбирайте максимально женственные образы.

Кроп-топ

Еще одна повседневная вещь, которая вообще не подходит для первого свидания. В общем-то, она не подходит и для второго. Все дело в том, что слишком обтягивающие вещи или вещи, которые открывают много вашего тела сослужат вам медвежью услугу — мужчина не восхитится вашими формами, а воспримет как развлечение на пару ночей. Вы же этого не хотите?

Спортивный аутфит

Отправляться на свидание в спортивном костюме, пусть и дизайнерском — очень плохая идея. На свидании оба партнера рассчитывают, что второй как минимум потратит время на сборы, чтобы хорошо выглядеть и пройти элементарный фейсконтроль в ресторан или театр. В спортивном костюме вы разве что сможете пойти на пикник, но что вы будете делать, если на улице холодно? И, да, мужчина очень расстроится, если вы будете «на спорте», а не в романтическом настроении. Он такого точно не ожидал.

Мешковатый свитер