3 свитера для любого случая на осень 2023

Осень сложно представить без трендового свитера. Сегодня свитеры стали базой гардероба любого уровня, но выбрать идеальную модель не так-то просто, учитывая варианты, которые каждый холодный сезон нам представляют дизайнеры. Мы собрали топ-коллекцию базовых свитеров, с которыми вы спокойно отправитесь и в офис, и в кафе с подругами прохладным осенним вечером.

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Бадлон

Если вам уже надоели классические водолазки, на помощь приходят свитеры-бадлоны, которые представляют собой ту же водолазку с высоким воротом, но в виде свитера. Кроме того, у свитера свободный крой, что позволяет чувствовать себя более комфортно и сохранять тепло. Бадлон сочетается и с джинсами, и с классическими брюками прямого кроя. Кстати, для образа с бадлоном можно подобрать массивные аксессуары, а также неплохо смотрятся солнцезащитные очки в темной оправе.

Воротник на пуговицах

Не стоит думать, что эта модель осталась в нулевых — сегодня ворот на пуговицах бьет все рекорды популярности. Да и к тому же это очень удобно, особенно если на улице похода резко меняется в течение дня. Стилисты рекомендуют выбирать модели с оригинальными пуговицами, сам свитер предпочтителен свободного кроя — обтягивающие модели все же не так актуальны в этом осеннем сезоне.

Мохеровый свитер