Стилист назвал главный цвет осени

Красный станет главным цветом осени 2023 года. Об этом рассказал российский стилист Александр Рогов.

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— Уже завтра наступит ОСЕНЬ! Знаете ли вы, что главный цвет осени 2023 — красный, — сказал он.

Стилист в своем Telegram-канале показал серию снимков, на которых проиллюстрированы подходящие образы. На кадрах модели примерили пиджаки, куртки, плащи и кардиганы соответствующего оттенка.

В свою очередь блогер Надежда Стрелец заявила, что новым осенним трендом 2023 года можно назвать чопперы. Она рекомендует выбирать черные или «потертые» коричневые чопперы. По ее мнению, носить их лучше всего в контрасте с бельевыми платьями, мини-юбками или джинсовыми шортами.

Стилист, эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с «Вечерней Москвой» поделился тем, какие модные наряды подойдут дамам от 50 лет и старше. Он перечислил ряд предметов одежды, которые окажутся уместными для возраста женщины и при этом будут отлично выглядеть.