Российская модель раскрыла жестокую правду о своей профессии

Российская модель Полина Яцук раскрыла жестокую правду о своей профессии. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 4 сентября.

© Lenta.ru

Манекенщина призналась, что работает в данной индустрии 13 лет. Как рассказала собеседница издания, на протяжении этого периода она регулярно сталкивалась с осуждением со стороны представителей агентства по поводу фигуры и веса.

Видео дня

«Наши фото выносились на обсуждение и каждый мог высказаться, что с тобой не так. В этом стремлении к совершенству я могла не есть сутками, а за ночь перед замерами параметров выпить слабительное, чтобы к утру быть в лучшей форме», — заявила она.

Вдобавок Яцук отметила, что во время выполнения своих обязанностей модели часто сталкиваются с нарушением личных границ.

На очередной Неделе моды я выходила на подиум, что подразумевало необходимость переодеваться несколько раз. Во время показа за кулисами всегда толпятся папарацци, они снимают бэкстейдж, весь процесс и прочие детали. Среди таких деталей оказалась моя обнаженная грудь. Снимок был сделан именно в тот момент, когда я меняла наряд между выходами на следующее дефиле. Этот материал был размещен в репортаже какого-то диджитал-издания со скандальным заголовком "Модели тоже раздеваются", — Полина Яцук

Помимо этого, по словам героини материала, из-за регулярного нанесения косметических средств на лицо немытыми кистями и частых укладок она подвергалась появлению перхоти, простуды или конъюнктивита. Кроме того, не раз приходилось надевать обувь на размер больше или меньше подходящего.

«Также модели вынуждены работать в экстремальных условиях. Ситуация, когда на улице жара 30 градусов, а заказчику надо отснять каталог шуб или, наоборот, коллекцию весенних нарядов при минусовой температуре — классика жанра», — посетовала она.

В заключение манекенщица добавила, что моделинг олицетворяет роскошь и красоту, однако в действительности данная специальность связана с непростыми реалиями и многочисленными вызовами.