Российский бренд выпустил коллекцию, посвященную лапше быстрого приготовления

Российский модный бренд YOU WANNA представил коллаборацию с торговой маркой «Роллтон». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

«Коллаборация двух брендов – про свободу: быть, кем ты хочешь, носить, что ты хочешь, есть то, что ты хочешь», — говорится в релизе YOU WANNA.

В коллекции представлена как женская, так и мужская одежда. Лапша быстрого приготовления изображена в технике градиента на принтах, нанесенных на купальники, платья и костюмы из сетки, а также представлена в виде объемного декора – свисающих ниток на джемперах и топах. Одна из самых ярких вещей в линейке — черный унисекс джемпер, декорированный желтыми нитками, имитирующими лапшу.