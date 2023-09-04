Названа визуально старящая осенняя одежда

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам визуально старящую осеннюю одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

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Так, в список попали жакет с принтом «гусиная лапка» и большой шарф с бахромой. В первом случае такой узор необходимо разбавлять современными сочетаниями. Например, его можно носить не с черными классическими брюками, а синими джинсами и свободной белой рубашкой. Что касается шарфа с бахромой, то его стоит заменить вязаным снудом.

Кроме того, специалистка обратила внимание на дутые сапоги, поскольку они не подходят для городской жизни. По ее мнению, они уместны лишь на горнолыжном курорте. Вместо них рекомендуется присмотреться к ботильонам, лоферам и сапогам на грубой подошве.