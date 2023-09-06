Наоми Кэмпбелл стала звездой Недели моды в Нью-Йорке

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл представила свою коллаборацию с молодежным брендом PrettyLittleThing на Неделе моды в Нью-Йорке. Фотографии с показа опубликовал Daily Mail.

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53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в черном прозрачном платье с клепками, под которое модель не надела нижнее белье. Звезда дополнила образ классическими черными туфлями-лодочками на шпильке и серебряными серьгами-конго.

Газета.Ru

Наоми Кэмпбелл работала над коллекцией вместе с молодыми дизайнерами Виктором Анате и Эдвином Томпсоном. Супермодель не только разрабатывала дизайн вещей, но и снялась в рекламной кампании коллекции.

Бренд PrettyLittleThing ориентирован на "быструю моду" и предлагает недорогую одежду для людей от 16 до 24 лет. На официальном сайте PrettyLittleThing говорится, что коллекция "отдает дань уважения наследию Наоми и ее культовому фирменному стилю".