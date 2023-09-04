Блогерша перечислила пять удешевляющих внешний вид вещей

Блогерша Антония Хайем перечислила пять вещей, которые удешевляют внешний вид. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

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В первую очередь юзерша с никнеймом antoniahigham, чей блог насчитывает 475 тысяч подписчиков, назвала вышедшую из моды одежду. Так, в список вошли вещи с леопардовым и другими животными принтами, а также платья с многочисленными вырезами.

Помимо этого, инфлюэнсерша обратила внимание пользователей сети на неухоженные волосы. По ее словам, важно следить за секущимися концами и вовремя их отстригать. Кроме того, она подчеркнула, что дизайн на ногтях утратил свою популярность.

Среди прочего, Хайем отметила неуместность резинок для волос на запястье. В заключение блогерша добавила, что весь образ способен испортить неприятный запах изо рта.