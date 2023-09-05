Названы модные провалы стилистов Рогова и Надиряна

«При взгляде на его образы глаза отдыхают. У меня не возникает вопроса: „Зачем здесь салатовый питон на все тело?“. Также нет и ассоциаций с "сутенерскими" шубами. Хотя любовь к неподходящим оправам у него тоже замечена», — рассказала эксперт.