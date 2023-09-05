Названы модные провалы стилистов Рогова и Надиряна
Стилист Мартынова сравнила образы знаменитостей.
Александр Рогов и Алеко Надирян являются наиболее востребованными стилистами в российском шоу-бизнесе. Сами они нередко критикуют наряды друг друга.
Стилист Дарья Мартынова рассказала изданию «Страсти» кто из них на самом деле может считаться законодателем мод. По ее мнению, Александр Рогов специально выбирает эпатажные вещи, чтобы выглядеть «не как все».
«Он любит "сутенерские" шубы, очки, неподходящие к лицу, но привлекающие внимание, ядреные змеиные костюмы, которые делают из него "звезду" любой вечеринки», — сказала Дарья.
Она также добавила, что более спокойные образы гораздо лучше подчеркивают индивидуальность Александра. Алеко Надирян в этом плане является противоположностью Рогову, считает эксперт. Она призналась, что его стиль ей намного ближе.
«При взгляде на его образы глаза отдыхают. У меня не возникает вопроса: „Зачем здесь салатовый питон на все тело?“. Также нет и ассоциаций с "сутенерскими" шубами. Хотя любовь к неподходящим оправам у него тоже замечена», — рассказала эксперт.
В конечном счете Мартынова вынесла свой вердикт:
«Для меня стиль — это не про эпатаж, а больше про спокойную самодостаточность, которая всегда выглядит органично. Она привлекает внимание не за счёт противоречивых образов, а за счёт классной композиции и пропорций в костюме».