Джиджи Хадид снялась в новой кампании Jacquemus

Супермодель Джиджи Хадид снялась в новой рекламной кампании французского бренда Jacquemus. Видео было опубликовано в социальных сетях компании.

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На фотографиях из кампейна 28-летняя Джиджи Хадид позировала в круглой ванной с пышной пеной посреди леса. Супермодели сделали "мокрую" укладку и нюдовый макияж. На других фотографиях она примерила фантазийные платья в форме шаров и пестрые мини-платья.

В конце июня Джиджи Хадид стала приглашенной моделью на показе новой коллекции Jacquemus. Модель представила образ с "голым" мини-платье и белоснежным топом. Показ бренда Jacquemus прошел в Версале. Основной темой коллекции стал balletcore и наряды Марии-Антуанетты.