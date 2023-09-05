Скарлетт Йоханссон в купальнике снялась в бассейне

Скарлетт Йоханссон замужем за комиком Колином Джостом. Они сыграли свадьбу в октябре 2020 года, а в августе 2021-го у них родился сын Космо. У актрисы также есть 8-летняя дочь Роуз Дороти от бывшего мужа, журналиста Ромена Дориака. В марте 2023 года актрису заметили без обручального кольца, что послужило поводом для слухов о разводе. Однако уже в мае звезды впервые за долгое время вместе появились на публике.