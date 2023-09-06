Главные тренды в одежде осенью 2023 года

Сезон осень-зима 2023 приготовил немало новых модных тенденций, среди которых нас ждут интересные сюрпризы. Прошедшие в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане показы именитых брендов говорят о том, что дизайнеры продолжают вдохновляться стилем нулевых и даже восьмидесятых, привнося в него свежий взгляд и новые тренды.

© Lenta.ru

Сейчас в моду возвращаются строгая классика, брюки клеш и кожаные куртки. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Видео дня

Цветовая палитра осени 2023

Цвета, популярные в конкретное время, отражают общее настроение сезона. Во время пандемии, например, многие модельеры прибегали к ярким краскам и насыщенным оттенкам, чтобы вызвать чувство радости, которого людям по всем миру не хватало.

В то же время в коллекциях осень-зима 2023 преобладают спокойные классические оттенки серого, коричневого и черного, но есть и вкрапления ярких красок, которые, безусловно, добавят праздничного настроения в эту осень.

Кукольный розовый или цвет «Барби»

Розовый в различных его вариациях присутствовал в коллекциях Prada, Versace, Giorgio Armani, Rick Owens и многих других марок. Вдохновлялись ли дизайнеры модных домов образами из нашумевшего фильма режиссера Греты Гервиг — неизвестно. Однако тренд на кукольно-розовый цвет очевиден, его можно использовать как в одежде, так и в обуви и аксессуарах.

Все оттенки желтого

В текущем сезоне желтый разбавит привычную палитру «осенних» цветов — красного, бежевого и коричневого. Яркий лимонный, нежный масляно-желтый, насыщенный цвет яичного желтка — все эти оттенки будут на пике популярности.

Классический красный

Красный цвет можно назвать такой же классикой, как черный или белый. Он несет в себе много смыслов и подтекстов. Красный — это цвет любви, страсти, притягательности и одновременно с этим — символ тревоги, гнева и опасности. Модельеры любят играть с этим сложным цветом, и осенью 2023 года он будет особенно актуален.

Металлик

Блестящие вещи будут надевать не только в преддверии новогодней ночи. Осенью можно будет смело эффектом, а также использовать металлик сразу в одежде, обуви и аксессуарах.

Свадебный белый

Дизайнеры в своих новых коллекциях предлагают облачаться в свадебные наряды не только невестам. Пышные белые юбки в сочетании с практичным джемпером с круглым вырезом, туфли-лодочки с белыми бантами, элегантные платья цвета слоновой кости — все это можно смело носить как часть повседневного образа этой осенью.

Деловой серый

Один из базовых цветов этой осени — серый, который подойдет для любого случая благодаря своей универсальности. Классический брючный костюм для деловой встречи, спортивный костюм для занятий фитнесом, элегантное платье без бретелек для гламурной вечеринки, практичное темное пальто для долгих прогулок по пасмурному осеннему городу — одежда различных оттенков серого идеально впишется в любой гардероб.

Трендовые принты осенью 2023 года

Важно упомянуть и о модных осенних принтах. Их в этом сезоне два:

Горох — легендарная и давно всеми забытая расцветка в горошек возвращается в моду. С ней можно экспериментировать как угодно — крупный, мелкий, фактурный, блестящий, разноцветный горох может украшать как базовые вещи, такие как брюки, юбка-макси или блузка, так и вечерние наряды.

Вертикальная полоска знаменита тем, что визуально делает силуэт более вытянутым и стройным. В предстоящие осень и зиму вертикальные полосы будут крайне актуальны, так что смело выбирайте костюмы, платья и даже верхнюю одежду в этой расцветке.

Какие фасоны одежды будут в моде осенью 2023 года?

В моде снова старая классика — строгое черное пальто в стиле Уэнсдей Аддамс и белая рубашка, которую, конечно, можно стилизовать множеством разных способов. Особенно хорошо, если у пальто массивные широкие плечи, так как этот тренд все еще не сходит с подиумов главных модных показов. Фасон для самых смелых — прозрачное макси-платье, которое на данный момент присутствует в линейках каждого второго бренда. Большинство дизайнеров предлагают радикальное решение — носить их на голое тело. Однако если это кажется вам слишком рискованным или неуместным, то прозрачное платье можно носить поверх комбинации или длинного платья-рубашки Надвигающейся осенью дизайнеры также призывают не просто достать с полок залежавшиеся там кожаные куртки, но и дополнить их до тотальных кожаных луков. Не бойтесь расширить свой гардероб, добавив в него кожаный блейзер, брюки, платье, рубашку и юбку-макси. Кожаные комплекты — еще один модный тренд осени 2023. Силуэт «песочные часы» тоже попал в список главных тенденций сезона осень-зима. Чтобы добиться пропорциональной формы, используйте пиджаки, блейзеры или пальто с широкими плечами и компенсируйте их аккуратной талией при помощи узких ремней. В придачу подчеркнуть талию можно не менее трендовым корсетом. Самое неожиданное возвращение этого сезона — топы с баской. Все давно уже попрощались с этим элементом модной индустрии нулевых, но дизайнеры неожиданно решили вдохнуть в него новую жизнь. Получилось интересно — топ с баской сегодня смотрится действительно броско, если правильно подобрать к нему юбку или шорты. На смену юбке-карандашу в этом сезоне приходит юбка-солнце. Этот поистине женственный элемент одежды будет отлично выглядеть как в паре с легкими каблуками, так и вместе с массивными ботфортами, которые, кстати, стали одной из главных тенденций обуви в предстоящем сезоне. Прямиком из 1980-х годов возвращаются и расклешенные брюки. Причем речь идет не о легком клеше, который мы привыкли видеть на инфлюэнсерах в последние годы, а настоящий ультра-клеш с расширенными книзу штанинами до такой степени, что в них можно запутаться. Отличный повод почувствовать себя рок-звездой, как Фредди Меркьюри, Дэвид Боуи или Мик Джаггер.

Аксессуары

Главный тренд среди аксессуаров в осеннем сезоне-2023 — большие шарфы, в которых можно укутаться почти целиком. В качестве шарфа подойдет накинутое на плечи клетчатое одеяло, закрепленное стильной золотой булавкой. Подойдет и старый шерстяной шарф, который давно висит в вашем шкафу, или даже связанный своими руками аксессуар — не ограничивайте свою фантазию.

Еще один тренд среди аксессуаров в этом сезоне — галстук. Этот элемент гардероба универсален, его могут носить как мужчины, так и женщины.

Не бойтесь экспериментировать — выбирайте однотонные или цветные галстуки, короткие или длинные, завязывайте строго по схеме или оставляйте небрежно болтаться

Несмотря на то, что фрукты — это летняя тенденция, будущей осенью в моде окажутся фруктовые принты, а также украшения, брелоки, сумки и прочие аксессуары в виде фруктов. Возможно, таким образом креативные директоры брендов предлагают нам продлить лето — в любом случае, не бойтесь надевать все самое сочное этой осенью.

Базовая одежда

Нет никаких сомнений в том, что мировые дизайнеры вернулись к проверенным основам классического кроя, и это стало глотком свежего воздуха. После долгих месяцев сменяющих друг друга неожиданных, а порой и шокирующих тенденций, в этом сезоне заслуженную популярность вновь обрела базовая универсальная одежда.