Мать блогерши примерила ее клубные наряды и восхитила зрителей

Мать австралийской блогерши Саши Морпет примерила ее клубные наряды и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте инфлюэнсерши, который насчитывает 4,1 миллиона подписчиков.

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На размещенных кадрах 61-летняя женщина позировала в облегающем белом платье с декольте до талии и разрезом до бедра. Она также примерила два комплекта лилового и зеленого оттенков, которые состояли из мини-юбки и кроп-топа, частично обнажавшего грудь.

Кроме того, героиня ролика появилась перед камерой в коротком блестящем платье синего цвета. Она дополнила образы золотистыми украшениями и босоножками на высоких каблуках, а также накрасила губы коричневой помадой и распустила волосы.