Перечислена самая модная обувь на осень

«Грубая подошва теперь не только на брутальных ботинках со шнуровкой, но и на ботильонах различной длины, и даже на ботфортах. Но в этом сезоне для такой обуви характерен квадратный мыс, ставший трендом еще в прошлом году», — рассказала Бахлова.