7 самых модных пар осенней обуви на плоском ходу

«Комфортные» тренды становятся всё популярнее. В моду вошли спортивные костюмы, свободные свитшоты и кардиганы, широкие джинсы.

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Это же касается и обуви. Сейчас модницы отдают предпочтение изделиям на плоском ходу. Такая тенденция положительно влияет на здоровье.

Редакторы marieclaire.ru собрали семь самых модных пар обуви на эту осень. В список вошли челси – аккуратные ботинки на невысоком каблуке с трикотажными вставками. Челси легко сочетать как с брюками, так и с платьями, юбками.

Также в тренде кроссовки, лучше отдать предпочтение изделиям из кожи, которые будут служить долго.

В осенних трендах – тяга к минимализму и простоте. Именно поэтому лучше покупать обувь в лаконичных цветах, без броских акцентов.

Лоферы уже стали классикой, которая идеально подойдёт для ранней осени. Сейчас наиболее актуальны модели на маленьком каблуке или грубой подошве.

Жокейские сапоги тоже популярны. Изначально такая обувь предназначалась для верховой езды. Стилизовать жокейские сапоги можно с короткими юбками или мини-платьями.

Ботфорты на плоском ходу больше не ассоциируются с вульгарностью. Носить их лучше всего с юбками и платьями длины мини.

Полусапоги на маленьком каблуке, особенно с острым или квадратным мысом – ещё один тренд сезона. Такую обувь можно носить с макси-платьями или широкими джинсами.