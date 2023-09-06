Британский блогер предупредила о неожиданной опасности Crocs

Дочь блогерши Оливии Джилл столкнулась с опасностью после выхода на публику в обуви бренда Crocs. Об этом сообщает Mirror.

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Оливия Джилл рассказала в личном блоге, что гуляла с дочерью по торговому центру. Для выхода дочь выбрала розовые кроксы. По ее словам, когда они доехали до середины пути на эскалаторе, один из кроксов застрял в проеме.

«К счастью, я сразу же вытащила ее ногу. Это был ужасный случай. Я хочу предупредить других, чтобы они держали своих детей подальше от краев эскалатора», — рассказала изданию Джилл.

Она также опубликовала фотографии крокса, у которого была повреждена часть мыса.

«То же самое случилось с моим сыном на прошлой неделе в торговом центре», «Две недели назад моя дочь сломала лодыжку на одном из эскалаторов», «Вы знаете, что в Disney World не пускают людей в кроксах на эскалаторы именно по этой причине?», — написали пользователи соцсетей.