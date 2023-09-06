Сиенна Миллер выпустила линию одежды

Модель и актриса Сиенна Миллер стала лицом осенней коллекции Marks & Spencer, которую разработала вместе с брендом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Линия одежды получила название получила название Anything But Ordinary ("Все кроме обычного"). В коллекции представлены классическая одежда на осень: пальто, куртки, широкие джинсы, сумка crossbody и ботильоны. В рекламной кампании 41-летняя Сиенна Миллер примерила несколько образов. Один из них — клетчатое пальто на голое тело.

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В августе Сиенна Миллер объявила, что станет матерью во второй раз. Папарацци успели сделать несколько кадров на пляже. Актриса позировала в бежевом крошечном бикини и не скрывала округлившегося живота. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Журналисты предположили, что отцом ребенка стал Оли Грин.