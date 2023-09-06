Сиенна Миллер выпустила линию одежды

41-летняя Сиенна Миллер снялась в пальто на голое тело
Модель и актриса Сиенна Миллер стала лицом осенней коллекции Marks & Spencer, которую разработала вместе с брендом. Об этом сообщает Daily Mail.
Линия одежды получила название получила название Anything But Ordinary ("Все кроме обычного"). В коллекции представлены классическая одежда на осень: пальто, куртки, широкие джинсы, сумка crossbody и ботильоны. В рекламной кампании 41-летняя Сиенна Миллер примерила несколько образов. Один из них — клетчатое пальто на голое тело.
В августе Сиенна Миллер объявила, что станет матерью во второй раз. Папарацци успели сделать несколько кадров на пляже. Актриса позировала в бежевом крошечном бикини и не скрывала округлившегося живота. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Журналисты предположили, что отцом ребенка стал Оли Грин.
У актрисы есть дочь. Девочке Марлоу 9 лет. Она появилась на свет в отношениях звезды с артистом Томом Старриджем. Летом 2015 года они расстались. Сейчас 41-летняя знаменитость встречается с актером Оли Грином. Ему 25 лет. Недавно пара вместе вышла в свет. Они появились на вечеринке Vanity Fair после церемонии "Оскара".