Бренд Crocs выпустит обувь по мотивам «Шрека»

Для новой коллаборации обувной бренд объединил усилия с анимационной студией DreamWorks и создал Crocs Classic Clog по мотивам фильма «Шрек». Пары выполнены в ярко-зеленом цвете с ушами персонажа и меховым задником. Брендинг «Шрека» нанесен на подошву и по бокам. Бренд пока не сообщил точную дату начала продаж.

В начале июня Crocs скооперировались с MSCHF и презентовали новую желтую модель Big Yellow Boot. Спустя два месяца они опубликовали первый рекламный ролик с участием Пэрис Хилтон. Запуск новой коллекции ботинок на сайте и в приложении прошел 9 августа. Новые модели имеют ту же форму, что и Big Red Boots от MSCHF, но Crocs использовал элементы своего Classic Clog в верхней части. По всей носочной части расположены перфорированные отверстия. Логотип Crocs находится внутри черных значков, соединяющих пятку с основанием.