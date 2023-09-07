С наступлением холодов многие люди в очках сталкиваются с неприятной проблемой – стекла быстро запотевают из-за перепада температур. Образование конденсата на линзах не только мешает хорошо видеть, но и создает дискомфорт.

Чтобы решить эту проблему, понадобится обычное мыло – средство, которое точно есть у каждого в доме.

Существует два простых лайфхака, которые помогут быстро избавиться от этой проблемы.

Первый способ: проведите твердым мылом по поверхности стекла, после чего аккуратно протрите их мягкой тканью.

Второй способ: добавьте в воду небольшое количество мыла, чтобы получился раствор. Промойте им линзы и насухо протрите тряпочкой.

Мыло оставит тонкую пленку, которая предотвратит запотевание стекол изнутри.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Okeyluba.