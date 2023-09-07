Стилист Александр Рогов призвал одеваться удобно для себя

"У нас на канале нет цензуры. Для этого у меня есть мозг: я не поеду к маме в гости в кожаных легинсах, кроп-топе и на прозрачных каблуках Rick Owens, хотя у меня в шкафу таких три пары. Я занимаюсь самоцензурой, причем абсолютно осознанно. До пандемии в программе "Рогов в городе" я наряжался в пух и прах, это было частью визуала шоу: немного крейзи модный стилист едет по регионам. В оранжевых казаках и голубом пиджаке я реально там выглядел максимально странно. Сейчас я сам не хочу провокационных нарядов", — рассказал Рогов.