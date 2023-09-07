Стилист Александр Рогов призвал одеваться удобно для себя
Стилист Александр Рогов рассказал, почему отказался от вызывающих образов и вернулся к классике. Комментарием он поделился с журналом Sobaka.
Эксперт призвал заниматься самоцензурой в составлении образов и думать о дресс-коде.
"У нас на канале нет цензуры. Для этого у меня есть мозг: я не поеду к маме в гости в кожаных легинсах, кроп-топе и на прозрачных каблуках Rick Owens, хотя у меня в шкафу таких три пары. Я занимаюсь самоцензурой, причем абсолютно осознанно. До пандемии в программе "Рогов в городе" я наряжался в пух и прах, это было частью визуала шоу: немного крейзи модный стилист едет по регионам. В оранжевых казаках и голубом пиджаке я реально там выглядел максимально странно. Сейчас я сам не хочу провокационных нарядов", — рассказал Рогов.
Он также добавил, что надо обращать внимание на удобство и комфорт в образах.
"Во-первых, с возрастом изменился приоритет — мне нужно, чтобы было удобно. Идти в ботфортах Loewe, которые сваливаются и давят так, что в перерывах между съемкой приходится их все время расстегивать? Ну нет. Во-вторых, "Рогов в городе" — утреннее шоу, поэтому таби Martin Margiela или брюк в стразах на мне быть не может. Что-то элегантное, в чем я могу сесть, что не будет мяться, не супероверсайз, который некомплиментарно смотрится в кадре. Хороший костюм, майка, кеды — собственно, вот весь мой стиль на ТВ", — заключил эксперт.