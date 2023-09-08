Названы виды ботильонов на осень, которые выглядят дорого

Этой осенью актуальны устойчивые и классические модели, которые производят впечатление дорогой обуви, пишет thevoicemag.ru

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Стилисты рекомендуют присмотреться к моделям ботильонов с фактурной кожей. Особенно хорошо будет выглядеть обувь с тиснением под рептилию.

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Чем меньше фурнитуры на обуви, тем лучше. Такие модели позволят создать гармоничный образ, где не будет ничего лишнего. Дорогой минимализм укоренился в трендах последних лет.

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Глубокий чёрный тоже в моде. При этом обувь должна быть выполнена из матовой кожи или замши, также подойдёт грубая плотная кожа.