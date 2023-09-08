Джулия Фокс вышла в свет в откровенном наряде из наручных часов

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в необычном откровенном наряде. Cоответствующие кадры публикует издание WWD.

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Бывшая девушка рэпера Канье Уэста посетила показ ювелирного бренда Pandora в честь выпуска выращенных в лаборатории бриллиантов. Знаменитость выбрала наряд, состоящий из короткого топа, обнажающего область декольте, а также изделия, которое прикрывало только переднюю часть бедер. При этом упомянутые предметы гардероба были декорированы черными наручными часами.

Помимо этого, звезда продемонстрировала кубики пресса. Свой образ она дополнила босоножками с шипами в тон костюму и сумкой с имитацией кожаных ремней.

Кроме того, Фокс надела темные прозрачные колготки. А на одном из опубликованных фото видно, что ее ягодица частично оголилась.