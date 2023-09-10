Как правильно ухаживать за верхней одеждой? Полезные советы
Кандидат наук Ершова: перед укладкой на хранение верхнюю одежду нужно почистить и посушить. Грядут холода, а значит, пора доставать с верхних полок шкафов или из других мест для хранения куртки, пуховики и пальто. Удобно, когда всё просто — достал-надел, но ведь можно обнаружить и неприятные сюрпризы в виде плесени и моли. Всё-таки вещи лежали несколько месяцев. Объясняем, как этого не допустить.
Как правильно ухаживать за одеждой
Демисезонная одежда покупается не на один сезон, и, конечно, в начале осени или той же весны хочется доставать вещи из шкафов в хорошем состоянии. Но не всё так просто.
Как рассказала «Лайфу» кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова, в демисезон температура воздуха ниже, а осадки чаще, поэтому курткам и подобным вещам приходится непросто. Вот как отправить их на хранение, чтобы потом достать как новенькими (или почти).
- Правило 1. Почистите вещь перед укладкой на хранение. Иначе за лето оставшаяся грязь впитается ещё глубже.
- Правило 2. Отправляйте на хранение только полностью сухие вещи, или вашу куртку ждёт плесень. Может появиться неприятный запах, а также испортиться внешний вид изделия. Плюс не исключено развитие аллергии или заболеваний дыхательных путей. Избавиться от плесени несложно: сначала обработайте вещь чем-то кислым (сок лимона, сода или уксус), а потом хорошо постирайте. Правда, перестирать потом придётся всё, что лежало рядом с курткой, на которой завелась плесень.
- Правило 3. При хранении одежду не стоит держать в плотно набитом шкафу — лучше обеспечить циркуляцию воздуха.
- Правило 4. Допустимо хранение в вакуумных пакетах. Чтобы исключить появление в них моли, можно положить туда лаванду.
- Правило 5. Не стоит носить или даже надевать чужую демисезонную одежду, так как на подкладке остаются частички пота и кожи, а ещё там до трёх дней живут вирусы.
Почему опасно покупать вещи с рук
Осенью кто-то достаёт вещи из шкафов, а кто-то начинает поиски новой одежды. Часть людей по разным причинам иногда покупают б/у вещи.
Правда, не все задумываются, что это может быть опасно для здоровья. Всех проблем можно избежать, если следовать некоторым правилам. Например, все вещи необходимо перестирывать при температуре от 60 градусов и гладить.
Чтобы не подхватить вшей, придётся ещё на пару недель отправить изделие на балкон, объяснила ранее врач-инфекционист сервиса доказательной медицины DocMa Дарья Астапченко. Стирка необходима и для того, чтобы не нарваться на чесоточного клеща. Если же горячая температура для этой ткани не годится, то нужно вывесить изделие на открытый воздух на 5–7 дней.