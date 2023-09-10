Как правильно ухаживать за верхней одеждой? Полезные советы

Кандидат наук Ершова: перед укладкой на хранение верхнюю одежду нужно почистить и посушить. Грядут холода, а значит, пора доставать с верхних полок шкафов или из других мест для хранения куртки, пуховики и пальто. Удобно, когда всё просто — достал-надел, но ведь можно обнаружить и неприятные сюрпризы в виде плесени и моли. Всё-таки вещи лежали несколько месяцев. Объясняем, как этого не допустить.

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Как правильно ухаживать за одеждой

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Демисезонная одежда покупается не на один сезон, и, конечно, в начале осени или той же весны хочется доставать вещи из шкафов в хорошем состоянии. Но не всё так просто.

Как рассказала «Лайфу» кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова, в демисезон температура воздуха ниже, а осадки чаще, поэтому курткам и подобным вещам приходится непросто. Вот как отправить их на хранение, чтобы потом достать как новенькими (или почти).

Правило 1. Почистите вещь перед укладкой на хранение. Иначе за лето оставшаяся грязь впитается ещё глубже.

Правило 2. Отправляйте на хранение только полностью сухие вещи, или вашу куртку ждёт плесень. Может появиться неприятный запах, а также испортиться внешний вид изделия. Плюс не исключено развитие аллергии или заболеваний дыхательных путей. Избавиться от плесени несложно: сначала обработайте вещь чем-то кислым (сок лимона, сода или уксус), а потом хорошо постирайте. Правда, перестирать потом придётся всё, что лежало рядом с курткой, на которой завелась плесень.

Правило 3. При хранении одежду не стоит держать в плотно набитом шкафу — лучше обеспечить циркуляцию воздуха.

Правило 4. Допустимо хранение в вакуумных пакетах. Чтобы исключить появление в них моли, можно положить туда лаванду.

Правило 5. Не стоит носить или даже надевать чужую демисезонную одежду, так как на подкладке остаются частички пота и кожи, а ещё там до трёх дней живут вирусы.

Почему опасно покупать вещи с рук

Осенью кто-то достаёт вещи из шкафов, а кто-то начинает поиски новой одежды. Часть людей по разным причинам иногда покупают б/у вещи.

Правда, не все задумываются, что это может быть опасно для здоровья. Всех проблем можно избежать, если следовать некоторым правилам. Например, все вещи необходимо перестирывать при температуре от 60 градусов и гладить.