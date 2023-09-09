Джессика Честейн вышла в свет в сияющем платье

Голливудская актриса Джессика Честейн вышла на красную ковровую дорожку 80-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом сообщает People.

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46-летняя актриса посетила премьеру фильма "Память". Перед папарацци Джессика Честейн позировала в сияющем платье с глубоким декольте. Наряд предоставил бренд Gucci. Образ дополнил сет ювелирных украшений от Bulgari. Актрисе выпрямили волосы и сделали макияж с бронзовыми тенями.

В октябре 2022 года Джессика Честейн стала лицом рекламной кампании Gucci. Она прорекламировала часы Gucci модели 25H. Лозунгом кампании стала фраза It's Gucci Time. В ролике, снятом режиссером и фотографом Эзрой Петронио, актриса размышляет о времени. Честейн предстала в образе дивы в ретро-эстетике, которой придерживается Gucci.