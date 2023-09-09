Наталья Водянова открыла показ в платье-бюстье

Российская супермодель Наталья Водянова открыла шоу Высокого ювелирного искусства Tiffany & Co. Снимки появились в социальных сетях.

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Наталья Водянова на подиум в черном платье-бюстье с разрезом до бедра. Образ дополнил серебряный клатч и лаконичное ожерелье. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

Газета.Ru

В марте 2023 года модель стала инвестором приложения Soula, которое предоставляет женщинам персонализированную информацию о беременности, родах и послеродовом периоде. Кипрская компания Soula, основанная Натальей Миранчук, за семь месяцев привлекла $450 тыс. и зарегистрировала 20-кратный рост стоимости.