Наталья Водянова открыла показ в платье-бюстье с разрезом до бедра
Российская супермодель Наталья Водянова открыла шоу Высокого ювелирного искусства Tiffany & Co. Снимки появились в социальных сетях.
Наталья Водянова на подиум в черном платье-бюстье с разрезом до бедра. Образ дополнил серебряный клатч и лаконичное ожерелье. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.
В марте 2023 года модель стала инвестором приложения Soula, которое предоставляет женщинам персонализированную информацию о беременности, родах и послеродовом периоде. Кипрская компания Soula, основанная Натальей Миранчук, за семь месяцев привлекла $450 тыс. и зарегистрировала 20-кратный рост стоимости.
Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года, однако узаконили свои отношения лишь в 2020-м. Супруги воспитывают двоих общих детей — 9-летнего Максима и 7-летнего Романа — а также троих детей супермодели от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 21-летнего Лукаса, 17-летнюю Неву и 15-летнего Виктора.