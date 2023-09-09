Дженнифер Лопес вышла в свет в мужском жакете

54-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике в жакете на голое тело
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла на публику в жакете с мужского плеча. Об этом сообщает People.
54-летняя Дженнифер Лопес за один день посетила два светских мероприятия в рамках Недели моды в Нью-Йорке: показ бренда Coach весна-лето 2024 и ужин в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Для вечеринок она выбрала замшевый жакет, который надела на голое тело. Образ дополнили сапоги под змеиную кожу и серебряная сумка.
В середине июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали первую годовщину свадьбы. Пара отметила событие романтическим ужином в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Влюбленные поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки.
Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США).