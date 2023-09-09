Водянова совершила на подиуме недопустимую ошибку

Неловкая ситуация произошла на показе Ralph Lauren в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Приятным сюрпризом для зрителей стал финальный выход Натальи Водяновой в числе прочих именитых моделей. В последнее время россиянка редко появляется на публичных мероприятиях и больше года не ведет соцсети.

Водянова закрывала шоу в платье с бахромой и глубоким декольте. Модель была сногсшибательна — причем во всех смыслах этого слова: во время дефиле она наступила на шлейф наряда Кристи Тарлингтон. К счастью, опытные манекенщицы не растерялись в ситуации, в которой их юные коллеги могли бы заволноваться и провалить выход. Наталья и Кристи озарили присутствующих белоснежными улыбками, а потом и вовсе рассмеялись. Не можем, правда, не отметить, что устойчивость Тарлингтон заслуживает отдельной похвалы.